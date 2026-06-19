驚愕の報道だ。仏・エビアンで現地時間の15〜17日に開かれたG7サミット。初日のワーキングディナー（夕食会）の場でトランプ大統領と高市首相が「口論した」と仏メディアが伝えたのだ。【もっと読む】トランプ大統領の真珠湾発言は軽口にあらず 突きつけたのは「主導権はアメリカ」という現実だ◇◇◇報じたのは公共放送「ラジオ・フランス」グループの一局「France Inter（フランス・アンテール）」の18日朝のニ