「うちでサッカーW杯、観戦するから」夫が友人を自宅に招くこと自体は珍しくありません。しかし、人数が次々と増え、気づけば10人規模に――。そんな状況に戸惑う妻のSNS投稿が注目を集めています。Threadsに投稿した女性によると、当初は数人程度と聞いていたものの、その後さらに参加者が増加。新築の一戸建てに大人数が集まることへの抵抗感に加え、応援による近隣への騒音トラブルも心配しているといいます。SNSでは、「近所迷