フリーアナウンサーの有働由美子（57）が19日放送のニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）に出演。サッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の1次リーグF組の初戦・日本−オランダ戦の解説を務めたサッカー元日本代表MF本田圭佑（40）を絶賛した。「あの方のインパクトある解説。目が覚めましたね、朝5時に起きて良かったと思ったもの」と絶賛。「うとうとしないようにYogiboを最大限に立てて、座るバージョンに