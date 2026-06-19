東京・北区の小学校から出火し、現在も延焼中です。逃げ遅れた人が多数いるという情報がありましたが、すでに全員の避難が完了したということです。東京消防庁によりますと、午前11時ごろ、北区にある区立滝野川第三小学校から出火しました。4階の音楽室から黒煙が上がっていて、激しく延焼しているということです。逃げ遅れた児童が多数いるとの情報がありましたが、すでに全員の避難が完了したということです。児童が校庭などに