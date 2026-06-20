SB C＆Sは7月下旬から、Turtle Beachのワイヤレスゲーミングヘッドセット「Stealth Pro II Wireless Gaming Headset」をTURTLE BEACH公式ストア、Amazon.co.jp、家電量販店で順次発売する。希望小売価格は5万4800円。予約受付中。●ノイキャン・ハイレゾ・空間オーディオ充実の機能性新製品は、「Stealth Pro」の後継モデルでブランド最上位モデルのゲーミングヘッドセット。Hi-Res AUDIO WIRELESS認証やDolby Atmosによる空