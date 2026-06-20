6月18日、円谷プロダクションは「一部報道に関する当社の見解について」と題したリリースを同社のHP上に発表した。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「一部メディアにおいて、当社に関する報道がなされておりますが、これらは当社の公式発表に基づくものではなく、独自の解釈や事実誤認も含まれております。なお、本件に関する個別の取材や質問状に対しましては、一貫して回答を差し控えさせていただいております」などと見解