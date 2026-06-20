インドネシアの集落サラレ・アイア外周でトラの足跡を見つけるラノさん＝2026年2月（共同）絶滅危惧種スマトラトラが生息するインドネシアのスマトラ島。殺傷が禁じられているスマトラトラと共存するため、密林周辺の農民らが巡回活動を担う新組織「パガリ」が設けられた。「トラに優しい村」を目指し、人里に来たトラはすぐに捕らえずに追い返す工夫を重ね、家畜の被害を減らしている。（共同通信ジャカルタ支局＝山崎唯）「