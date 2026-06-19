《すごいげっそりしてる…》《ほんまにやつれてるやん》《手までやせ細って》X上で“激痩せぶり”に反響が集まったのは俳優の菅田将暉（33）。 NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で竹中半兵衛を演じ、6月14日の放送で最期が描かれた。「病気を患う半兵衛を演じるため、菅田さんは減量して撮影に臨んだといいます。げっそりとした顔つきだけでなく、手まで痩せたように見える体当たりぶりに視聴者から驚嘆の声が上がりました」（スポーツ