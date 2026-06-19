大規模言語モデルのトレーニングでは、より正確な出力結果を得るために入力データの重要度を調整する「重み付け」が行われます。「IN THE WEIGHTS」は歴史上の偉人や芸能人、スポーツ選手などさまざまな人物の「名前」が、AIモデルの中でどれほど強く重み付けされているのかがわかるサービスです。IN THE WEIGHTShttps://www.intheweights.com/IN THE WEIGHTShttps://www.intheweights.com/aboutAIモデルの驚異的な能力はさまざま