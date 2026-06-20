歌手のGACKT（52）が19日放送のABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」（金曜後11・17）に“特命局長”として初出演。2008年に亡くなった名優・緒形拳さんへの思いを明かす場面があった。この日の依頼は、急逝した先輩との思い出の遊び「やらてん野球」をもう一度やりたいというもの。VTR前、GACKTは「球技、本当に苦手で。木のバットは別の使い方しかやったことない」と話し、スタジオの笑いを誘った。VTRの後に、お笑いタレン