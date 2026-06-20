アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38）の父ホルヘさんが死去したとの誤報を伝えたとして、同国のニュースメディアの制作スタッフらが解雇され、女性司会者が降板した。ロイター通信が19日に伝えた。ストリーミングチャンネル「Luzu TV」の生番組「El Show del Verano」の放送中に、司会を務める女優フロレンシア・ペーニャが「悪い知らせをお伝えしたくありませんが、メッシ選手の父親が亡くなりました」と紹介。さらに、