歌手・和田アキ子が２０日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）に出演した。和田は、１６日に東京・桐ヶ谷斎場で営まれた今月９日に肺炎のため亡くなった俳優の中村玉緒さんの通夜に参列したことを明かした。玉緒さんと「本当に私、あの仲が良かったんですよ。大先輩ですけどね。（出身が）同じ関西っていうのもあって玉緒さん、京都ですけ