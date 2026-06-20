驚くべきご発言だった。6月11日に天皇陛下は記者会見で、皇族数確保の議論について、「制度に関わる事項については私から言及することは控えたい」としたうえで、さらにこう述べたのだ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」◆ ◆ ◆象徴天皇制が専門の、名古屋大学大学院の河西秀哉教授が解説する。「これまでは『制度に関する質問については言えません』と一