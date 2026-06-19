女優のオム・ジウォンが、日本旅行中に遭った危険な粉砕骨折事故について明かした。6月11日に韓国で放送されたtvNのバラエティ番組『隠密な女たち：敵との同居』（原題）では、「骨折」をテーマにトークが繰り広げられた。【画像】オム・ジウォン、日本旅行が悪夢にオム・ジウォンは「今日の私たちの敵は、私の話でもある“骨折”です」と語り、健康を脅かす“今日の敵”を紹介した。日本旅行中に起きた予想外の事故最近、足首の負