6月13日から、国賓としてオランダを公式訪問されている天皇皇后両陛下。13日、初夏の爽やかな風が吹き抜けるアムステルダム郊外のスキポール空港に降り立たれた両陛下は、集まった人々へ向けて晴れやかな笑顔で手を振られた。「今回、両陛下がオランダを公式訪問されるのは、2013年のウィレム＝アレキサンダー国王の即位式に参列されて以来、実に13年ぶりです。皇太子ご夫妻時代から国王夫妻とは公私ともに親交が深く、また皇室と