元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が19日に放送されたテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（後6・50）に出演。番組スタッフに“クレーム”を入れる場面があった。番組の人気企画「工場クイズ」で、第1問を石原良純、第2問を高橋ちさ子が正解してご褒美グルメを獲得。進行役を務めるサバンナの高橋茂雄が「もう1問あります」と一茂が獲得するチャンスがあることが伝えられた。ご褒美グルメ獲得を期待された一茂は「俺、