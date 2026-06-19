元SKE48の人気メンバー須田亜香里がビリビリ低周波攻撃で顔面を歪ませ、元アイドルらしからぬ乱れっぷりを披露。バラエティ慣れした姿に「魅せ方を知ってるなー！」「バラエティにおかえり」と“バラエティ復帰”を歓迎する声が上がった。【映像】「顔面崩壊」の悶絶（実際の様子）6月17日（水）、ABEMAにて『チャンス学校チェンジ科』#50が放送。この番組はアイドル、モデル、キャバ嬢ら各界のカリスマが知性と品格を磨き女性