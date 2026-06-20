日本マクドナルドが19日、公式サイトにて、17日から限定で販売を開始した「FIFAワールドカップセット」付属の「ワールドレジェンドカップ」について、販売終了としたことを発表した。【画像】終了となった“W杯”記念、限定アイテム「コレクタブルカップ」“レジェンド”（一覧）発表で「『VIVA！ワールドマック』ワールドレジェンドカップ販売終了のお知らせ」と題し、「『FIFAワールドカップセット』に付属する『ワールドレ