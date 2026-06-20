昨日は夕方で集中力が切れたのに、今日は夜まで頭が冴えている。そんな「日ごとの波」を、気合いや根性のせいにしていないだろうか。実は、仕事のパフォーマンスを左右する体力は、筋肉や持久力だけで決まるものではない。大事なのは、いま自分の中にある体力をどれだけ引き出せる状態にあるかだ。1万人以上の患者を診てきた医師が、医学的根拠に基づいて執筆した『体力がすべて』。いまある体力を、どのように伸ばし、配分するの