VTuber（バーチャルユーチューバー）の「一花アスター」が事故のため亡くなったことが、19日までにXで発表された。Xでは「一花アスターが2026年4月中旬事故により永眠いたしました。これまでお世話になりました関係者の皆様、並びにファンの皆様には、生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますと共に、謹んでお知らせ申し上げます」と報告。通夜および葬儀・告別式は近親者のみで執り行われたと伝え、「ご遺族の意向により、詳