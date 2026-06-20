〈「うぉっ、デッカ…」「本物のゴリラになっちゃうよ」親や教師からは普通でないことを心配されて…それでも身長144cmの女子高生（17）が170kgのバーベルを持ち上げる“ゴリマッチョギャル”へと変貌した“驚きの理由”〉から続く17歳での失恋を機にジムへ通い始め、時に学校を休んでまで筋トレに没頭してきたという「筋肉女子」のさくら氏。【画像】「うぉっ、デッカ」…つい声が漏れてしまう、筋トレ女子「さくら」さんの“肉