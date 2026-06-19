《StudioR330で出逢えたすべての方々、共に過ごした時間、そして経験は、これからの私の人生を支えてくれる大切な根っこです。今まで本当にありがとうございました》6月18日、環境に配慮したサステナブルなライフスタイルブランド「Studio R330」が7月末で終了することが発表された。このブランドは、かつてバラエティ番組で絶大な人気を誇った女性タレントが立ち上げたが、彼女の動向が注目を集めている。「STUDIO R330」は2020