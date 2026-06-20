タレントの中山秀征が２０日、ＭＣを務める日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）に生出演した。番組では、サッカーの北中米Ｗ杯でＦＩＦＡランク１８位の日本がメキシコ・モンテレイで２０日（日本時間２１日）、１次リーグ第２戦のチュニジア戦に臨むことを伝えた。冒頭で中山は「実は私も明日のチュニジア戦を観戦すると、皆さんにお伝えするということですね。今からですね、こ