お笑い芸人のくまだまさし（52）が17日、自身のXを更新。家族で東京ディズニーシーに行く計画が急遽中止になるなど、愛娘の予定変更に翻弄されながらも、充実した休日を過ごしたことを明かした。【写真】「良いお父さんすぎて好き」“家族愛あふれる”くまだまさし＆家族3ショットこの日、家族でのディズニーシー計画のために仕事をオフにしていたというくまだ。しかし、娘から急に「17日友達とディズニーシー行く事になった」