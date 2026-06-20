ＮＨＫの廣瀬智美アナウンサー（４４）が近く退局し、巨人の球団職員へ転身することが１９日、スポーツ報知の取材で明らかになった。廣瀬アナは「ニュースウオッチ９」のスポーツキャスターや「サンデースポーツ」のメインキャスター、「ＮＨＫのど自慢」の司会などを歴任し、確かなアナウンス力に定評のある実力派。巨人での業務内容は未定だが、球団内では豊富な経験を評価し、様々な可能性を模索している。女子アナからプロ野