前回登板では5回に崩れる…中盤以降に課題【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希は19日（日本時間20日）、本拠地オリオールズ戦に先発登板。6回に2本塁打を浴びて同点に追いつかれ、ここで降板となった。5回2/3を投げて4安打1四球6奪三振3失点の内容で、4勝目はお預けとなった。初回は先頭ウォードに右中間への当たりを許すが、中堅手パヘスが二塁への好送球でアウトに。3番