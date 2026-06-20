JR東日本は2026年6月9日、現行の磁気近距離乗車券を2027年春頃から順次廃止し、代わりにQRコードが記載された乗車券を導入すると発表した。このQR乗車券は、Xでも非常に大きな話題となった。QR乗車券の意義は何か。この先、「乗車券を自動改札機に通す」という行為がもはや過去の光景になりそうで、改札をくぐる動作が今後大きく変わりそうだ。乗車券が大型化...QRコードリーダーに「かざす」私たちがふだん「切符」と呼んでいる鉄