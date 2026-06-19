2023年に初上演された舞台版「呪怨」が再演決定。「呪怨 THE LIVE -再念-」と題し、９月４日(金)から13日(日)まで東京都渋谷区のこくみん共済coopホール/スペース・ゼロにて上演される。この度キービジュアルとキャスト、清水崇監督のコメントが解禁された。舞台版「呪怨」は、劇場版よりもショッキングなVシネマ版「呪怨」を原作としている。「呪怨」の生みの親である清水監督は、３年前の舞台版の印象を「見事な展開と演出に驚い