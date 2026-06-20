Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージ・K卓の第2試合が6月19日に行われ、前田直哉（連盟）が驚異的な守備力を見せた。親の先制リーチと追っかけリーチが牙をむく中、ドラをツモ切りして放銃を完璧に回避。実況席や視聴者から驚嘆の声が上がった。【映像】これがダイヤモンドロック！前田直哉の神守備前田は第1試合でトップを獲得。第2試合は大きなラスを引くなどのハプニングがなければ