「うぉっ、デッカ……」【画像】「うぉっ、デッカ」…つい声が漏れてしまう、筋トレ女子「さくら」さんの“肉体美”を写真で一気に見る待ち合わせ場所に現れたその姿に、思わず声が漏れる。相手は2mの大男、というわけではない。身長144cmの女性である。ただ、遠目にもはっきりわかるほど身体はぶ厚く、隆起した四肢は太陽を浴び鋭いカットを刻んでいる。彼女は現在、「筋肉女子」としてSNSを中心に支持を集める「さくら」氏。