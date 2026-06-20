モデルでタレントの近藤千尋が、夫の激変した姿を公開した。２０日までに自身のインスタグラムを更新し、「ひーぼぉくん可愛い笑笑」と、“丸刈り”になった夫でお笑いコンビ「ジャングルポケット」の太田博久と並んだ写真をアップ。「伸びるまで毎日頭触らせてもらおうなぜ切ったかはまた後日」とつづっている。この投稿にフォロワーからは「いきなり坊主おーたくんが出てきてビックリしました」「なんで坊主にしたのか気