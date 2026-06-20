子供の卒業式の日に…トランスジェンダーの約半数は就学前の幼児期に自分の性に違和感を抱き、中学生などの第二次性徴をきっかけに目覚めるケースだと40％程度、成人後に性自認に気づくのは10％未満だというデータがある。若いころからトランスジェンダーであることを自覚していても、周囲の目などさまざまな理由から、カミングアウトできない人は少なくないとされる。埼玉県在住の小川鈴子さん（仮名・47歳）は、2年ほど前、夫の