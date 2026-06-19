『レイプしたらしいな』首から両手の甲、そして指までびっしりとタトゥーの入った男は、カメラを構える報道陣を目の当たりにしても、気だるそうな表情を変えることはなかった──。６月12日、東京・八王子市のバーで20代の男性から現金５万円を脅し取ったとして逮捕された34歳の男が警視庁立川署から送検された。「逮捕されたのはいずれも東京都内に住む職業不詳の神谷悠弥容疑者（34）と高道彪雅容疑者（28）、19歳の女２人のあわ