音楽授賞式「第35回ソウル歌謡大賞」が、華やかな開幕の準備を整えた。韓国メディア『スポーツソウル』が主催し、ソウル歌謡大賞組織委員会が主管する「第35回ソウル歌謡大賞」は、本日（6月20日）午後6時より、仁川・インスパイアアリーナで開催される。【写真】BTS、「ソウル歌謡大賞」で6冠の新記録今年で35周年を迎える「ソウル歌謡大賞」は、1990年の第1回開催以来、K-POPの成長とともに歩んできた歴史ある音楽授賞式だ。時代