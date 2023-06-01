19日午前、東京・北区の小学校で児童ら11人がけがをした火災で、北区と学校が記者会見し、「授業中の出火であってはならないことだった」と謝罪したうえで「想定外の場所からの出火だった」と説明しました。午前11時ごろ、北区の区立滝野川第三小学校から出火し、男子児童2人と女性教員1人が骨折するなど、あわせて11人がけがをしました。東京消防庁は消防車や救急車など75台を出動させ、火はおよそ2時間45分後に消し止められまし