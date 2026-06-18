元SPEEDの上原多香子が、地元で沖縄そばをプロデュースしていることがYouTubeで明かされた。サンミュージックオキナワに所属するアーティスト・さくみのYouTubeとTikTokチャンネル『しにめんそーれOKINAWA（超ようこその意味）』に登場した上原。テロップやハッシュタグで「元SPEEDの上原多香子」と堂々と書かれていることから、活動再開をアピールしたいようだ。「嫁ニー」経営の飲食店で提供サンミュージックオキナワの社