きのう（19日）、東京・北区の小学校で児童など11人がけがをした火事で、警視庁はきょう（20日）午前9時半ごろから実況見分を行う予定です。きのう午前11時ごろ、北区にある区立滝野川第三小学校から出火し、男子児童1人と女性教員1人が骨折するなどあわせて11人がけがをしました。4階の音楽室の隣にある「音楽準備室」から出火したとみられていて、警視庁は火が出た原因などを調べるため、きょう午前9時半ごろから現場で実況見分