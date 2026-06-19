参院本会議で郵政民営化法などの改正法が可決、成立し、起立する林総務相＝19日午後郵便局網の維持に向けた支援策を定めた郵政民営化法などの改正法が19日、参院本会議で可決、成立した。日本郵便が全国で安定的にサービスの提供を続けられるように新たな交付金制度を2027年度から始め、事実上の国費投入でネットワークの維持を図る。親会社の日本郵政が持つ金融2社株も当面の保有を義務付け、これまでの早期の売却方針に留保を