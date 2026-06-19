授業中とは思えない暴言だった。ライバル校への対抗意識なのか、それとも予備校講師にありがちな“毒舌芸”だったのかーー。6月18日、人気予備校「武田塾」の英語講師で、教育系YouTuberとしても活動する“もりてつ”こと森田鉄也氏が、自身のXに《これは訴えられるのかな?》とのコメントを添え、河合塾講師の授業音声を公開し、波紋を呼んでいる。「音声では、講師が『……“to doing”となる慣用表現。これ覚えてください』