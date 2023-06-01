染谷将太主演、コンビニを舞台にしたホラー映画『チルド』（７月17日公開）のスピンオフ小説がKADOKAWAより出版されることが決定した。著者は伊西殻、発売は７月31日。『チルド』は東京の片隅のコンビニを舞台に、同じことを繰り返すだけの日常が次第に歪んでいく不条理ホラー。限定上映で話題を集めたホラーショートフィルム集「NN4444」の「VOID」を手掛けた岩崎裕介が脚本・監督を務めている。スピンオフ小説は映画版の主人公・