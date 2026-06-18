Q. 「公衆トイレのウォシュレットを使うのは危険」って本当ですか？Q. 「公衆トイレのウォシュレットは不衛生で、感染症にかかるリスクが高い気がしています。実際に、公衆トイレを介した感染症は多いのでしょうか？ 家では必ずウォシュレットを使っているのですが、外でも使って大丈夫なのか気になっています」A. 大きな感染リスクはありませんが、「使い過ぎ」には注意が必要です一般的に「ウォシュレット」と呼ばれることが多い