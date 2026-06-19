『デパコスカウンターは今日も修羅場です 〜BA下剋上物語〜』より▶▶BAあるある満載！『デパコスカウンターは今日も修羅場です』を読む「店員の接客がコワい」とSNSで度々話題になるデパコスカウンター。だけどカウンターの「中の人」の気持ちがわかると、ちょっと敷居の高かった場所が身近に感じられるかも？実際に某有名化粧品ブランドで働いていたBA（ビューティーアドバイザー＝美容部員）への取材をもとに描かれ