日本代表の久保建英が所属するレアル・ソシエダのエリック・ブレトスSD（スポーツディレクター）が、先日のオランダ戦で負傷した久保の状態について言及した。クラブの日本版公式Xが19日にその内容を伝えている。久保は14日に行われたオランダ戦に右シャドーで先発。しかし71分に相手DFデンゼル・ダンフリースと接触した際に左膝を負傷し、75分に途中交代を余儀なくされた。日本サッカー協会（JFA）はその後、同選手の左ヒザ負傷を