6月中旬の19時半ごろ、仕事を終えたサラリーマンたちが行き交う東京・新橋で、折りたたみ傘を広げて小躍りしていたのは、内田有紀だ。その目線の先には最愛の男性がいてーー。「この日は、関東各地でゲリラ豪雨に見舞われたのですが、夕方には止んでいました。なのに、傘を差したオフィスカジュアル姿の女性がいて、目立っているなと思ったら内田さんだったんです。ドラマの撮影のようで、坂井真紀さんと並んで歩いていましたよ