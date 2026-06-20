現地６月19日に開催された北中米ワールドカップのC組２節で、名将アンチェロッティが率いるブラジル代表（FIFAランキング６位）が、ハイチ代表（同83位）とアメリカのフィラデルフィアで対戦した。前線の３枚は右からラフィーニャ、クーニャ、ヴィニシウス。電撃的なW杯メンバー入りした34歳のネイマールは、右ふくらはぎの怪我の影響で、引き続きベンチ外となった。初戦でモロッコと１−１で引き分けたブラジルは、鋭い出足