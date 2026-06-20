採用面接でも、初対面のビジネスの場でも、「この人は優秀かどうか」を見極めたい場面は多い。だが、学歴や職歴を眺めても、その人の本当の実力はなかなか見えてこない。AIの台頭で誰でも簡単に論理的な文章を生成できるようになった今、本当に優秀な人を見極めるのはさらに難しくなっている。『自分の言葉で話せるようになりましょう。』はAIにより賢さの価値が暴落し、逆に価値が高騰しているものについて書かれた本だ。この本の