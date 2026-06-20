タレント・中山秀征（58）が20日放送の日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）を途中退席した。20日（日本時間21日）の）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦でチュニジアを生中継する同局。番組冒頭、中山は「実は私も、明日のチュニジア戦を観戦するというか、明日お伝えするということで、今からこの後、メキシコに行ってまいります」と報告した。スタジオからも「この後！？」と驚きの声が上がる中