6月18日、シンガーソングライターの森高千里のスタッフXアカウントが【コンサート観覧におけるマナーご協力のお願い】として異例の注意喚起をおこない、波紋を呼んでいる。「お願いでは、《コンサート会場での他のお客様の迷惑になる行為を禁止いたします》《ご自身の座席の周囲からはみ出さないようご注意下さい》《前の座席を蹴るなどの行為はおやめください》の3つが記されています。もともと森高さんのウェブサイトでは、202