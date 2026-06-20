日本時間21日にチュニジア戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、チュニジアと激突する。オランダとの初戦で左膝付近を痛めた久保建英の代役について、元日本代表DFは33歳を指名した。久保は14日（同15日）のオランダ戦で左膝付近を負傷して途中交代。懸命の治療を続けているが、チュニジア戦の欠場は決まっている。気になるのは久保の代役だ。この日、NHKのブラジル-ハイチ戦