神奈川県庁（資料写真）神奈川県は、柔軟な働き方を実現させるため、全ての県職員を対象に本人の希望に応じて週休３日の働き方を選べる「選択的週休３日制」を来年度にも導入を目指し、準備を本格化させる。今年５月に実施した職員アンケートで、回答者の７割が導入に賛成した一方で業務への影響の懸念も寄せられた。黒岩祐治知事は「職員団体と丁寧に話し合うとともに、課題への対応を検討する」としている。選択的週休３日制